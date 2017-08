Il terremoto a Ischia, l'Afghanistan di Trump e il Var. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “La tecnologia forse ha migliorato le nostre vite, e forse migliorerà il calcio (Var), ma non migliorerà noi, eterni digrignanti curvaioli…” Mattia Feltri Jihad quotidiana Da Parigi alla Spagna: il marchio di Ahmad, l’artificiere del Califfo. Aiutò i terroristi dello Stade de France e in Belgio. Entrato in Europa nel 2015, è fra i super ricercati. E poi cosa unisce la cellula jihadista di Barcellona agli attentati in Francia e Belgio. Le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.