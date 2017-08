Il duello post Brexit Parigi-Francoforte e il destino di Maduro. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Gentiloni mi sembra il tipo che stasera lo trovi fuori col pulloverino sulle spalle…” Andrea Gobbo Stato dell’Unione I piani (e i punti di forza) di Parigi per fare concorrenza a Francoforte nell’accaparrarsi le funzioni e i posti di lavoro pregiati legati alla finanza post Brexit. Ah, i francesi non vogliono Brigitte come First Lady. Una petizione online raccoglie centinaia di migliaia di firme per impedire a Macron di creare una carica istituzionale ad...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.