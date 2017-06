Comincia la Brexit, Trump sotto indagine e adios Donnarumma. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Delineato il ruolo di Di Maio nella svolta leghista dei 5 Stelle. Lui fa il Trota in pectore…” ElleKappa Stato dell’Unione Fiato alle trombe. Il prossimo lunedì cominceranno ufficialmente i negoziati sulla Brexit. Allacciate le cinture, sarà un viaggio tosto e complicato… Emmanuele Macron e l’idea di Europa fortezza nei settori economici strategici. In sostanza: niente take-over ostili… Cosa ha detto la premier polacca su Auschwitz (no, non ha citato...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.