La vittoria mutilata di May, gli smartphone cinesi e la monogamia. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Come i Tories a Pamplona…” #UKelections Alberto Infelise Manica larga Theresa May proverà a fare un governo. Anche se i Conservatori hanno perso la maggioranza dopo le elezioni di ieri, la prima ministra dice che farà un’alleanza con gli Unionisti irlandesi. Una cosa impensabile fino a poche settimane fa. I risultati in dettaglio delle elezioni inglesi, in un comodo Google Doc (via YouTrend) e tutte le ombre che si accumulano Oltremanica (Brexit, economia, mercati finanziari...

