La crescita in Europa, Uber come i taxi e i succhi di frutta. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Sulla legge elettorale grande è la confusione sotto il cielo. La solita situazione eccellente per andare alle elezioni…” ElleKappa Stato dell’Unione Il partito di Macron non ha ancora un candidato per ogni circoscrizione. La lista completa dei candidati per le elezioni legislative doveva essere diffusa oggi, ma sembra che mancheranno un centinaio di nomi. “Uber è un servizio di trasporto, serve la licenza come per i taxi”. L’avvocato della Corte Ue interviene sul ricorso...

