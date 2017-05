L'asse Macron-Merkel, il neo presidente sud coreano e scalare l'Everest. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “È sublime che i comici siano sempre tristi e i pessimisti sempre di buon umore…” Mattia Feltri Stato dell’Unione L’incredibile vittoria di Emmanuel Macron in un lungo e bellissimo documentario trasmesso da TF1. “Il populismo è normalizzato. Macron deve diventare come Merkel”, dice Edward Luce. “La crisi della democrazia liberale non è finita domenica”, spiega il columnist del Financial Times. Di più. Secondo l’Atlantic, i movimenti populisti non hanno nemmeno bisogno di vincere per plasmare o...

