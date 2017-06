Tutti i numeri del supercaccia

37

Miliardi di dollari: il valore della commessa totale ottenuta da Lockheed Martin, il produttore americano di armamenti. L’accordo riguarda 440 velivoli, venduti a 11 nazioni.

38

Il totale degli F-35 che saranno a disposizione delle Forze armate italiane entro il 2020. I caccia sono progettati per sfuggire ai radar del nemico e per decollare in spazi molto stretti.

42.000

L’organico totale dell’Aeronautica militare italiana. Agli effettivi disponibili devono sommarsi 13.000 riservisti, anche se è prevista una diminuzione del personale fino a 30.000 uomini, decisa nel 2012.

55

Gli anni di vita media che può raggiungere un caccia F-35. Il costo totale della manutenzione di tutti gli aerei venduti dagli Stati Uniti si aggirerà intorno ai 1.500 miliardi di dollari a pieno regime.

85

Milioni di dollari il costo unitario del caccia F-35, stimato dall’esercito degli Stati Uniti nella sua versione base, a partire dal raggiungimento della piena produzione, nel 2018. Il costo totale della produzione dell’intero programma sarà di più di 1500 trilioni di dollari fino al 2070.

3

Le versioni disponibili a seconda della modalità di utilizzo prevista: la versione base; la versione a decollo a corto raggio e atterraggio verticale; la versione “imbarcata” per le portaerei. Israele e il Canada hanno ordinato dei caccia con modifiche specifiche secondo le loro esigenze.

1

Il caccia è disegnato per ospitare un solo pilota, che può gestire in autonomia gli armamenti e beneficia di un casco particolare che gli consente di visualizzare i dati direttamente sulla visiera, senza ricorrere al computer di bordo.

2.663

Gli F-35 che prevede di acquistare il Pentagono fino al 2037.