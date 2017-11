Il Novecento è stato attratto e respinto dall’“Eneide”. Il poema virgiliano, parabola di una sconfitta amara che si muta in un’amara vittoria, è diventato termine di paragone e allegoria dell’attualità per un secolo in cui i processi storici tornavano a somigliare a un fato implacabile, in cui guerre e paci totalitarie costringevano gli intellettuali a tacere, fuggire o adulare, e in cui si ripescavano i miti per travestire il presente. Virgilio rappresenta sia il compromesso con l’ordine augusteo, sia l’ombra...

