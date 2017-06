Roma. Non solo buoni vini, belle spiagge e tarantelle. La Puglia vanta un’altra radicata tradizione che si alimenta a colpi di blocchi di cantieri, quella della sindrome Nimby, non (fate nulla) nel mio giardino. Questa volta nel mirino di un comitato locale c’è un “pericoloso” depuratore che “muterà definitivamente e in peggio le sorti del nostro territorio, del nostro mare, della nostra economia, della nostra salute e del nostro futuro”. Così spiegano su Facebook le “Donne e mamme di Avetrana”,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.