Carlo Calenda durante il convegno organizzato dal Foglio ha sottolineato come nel ddl concorrenza sarà approvata "una norma anti scorrerie" che non sarà "una norma anti Vivendi" ma "dirà che se compri il 5 per cento di una società devi dichiarare perché lo stai facendo", aggiungendo che la misura non sarà "retroattiva" e che è "a favore della trasparenza per chi acquisisce partecipazioni rilevanti". "Non faremo una norma anti-Bollorè", ha assicurato, "ma una misura che c'è in Francia e la metteremo nella legge sulla concorrenza".

In generale, in tema di politica economica, Calenda ha spiegato come sta iniziando "una fase dove tornerà il nazionalismo economico. Non dobbiamo rispondere con il nazionalismo, ma nel merito delle singole questioni occorre attrezzarci contro i nazionalismi. Questo anche per non fare la figura del bambino naif". "Le elezioni tedesche e quelle francesi che sono un elemento chiave per la tenuta dell'Europa". Se queste due elezioni "vanno bene avremo un rimbalzo positivo contro il populismo". Populismi dai quali ci si deve difendere innanzitutto affrontando i problemi economici interni al paese senza attribuire in modo insensato la colpa all'Europa. Per il ministro infatti "la ragione per cui l'Italia sta peggio degli altri è perché sono trent'anni che non ci occupiamo di impresa" e questo "non è imputabile soltanto alla Ue".

In uno scenario internazionale così in certo è conveniente che il governo arrivi a "fine legislatura. Io sono tra i pochissimi a pensarlo, forse sono vittima di allucinazioni". Ci sono troppe ragioni "importanti" per le quali il governo debba arrivare a fine mandato. Proprio per questo il ministro ha chiesto al Pd di sedersi "con il governo per elaborare l'agenda e dica come dobbiamo strutturare ed equilibrare il prossimo Def - ha continuato il ministro -. Se si dice privatizzazioni no, nuove tasse no, nuovi tagli no e infrazione no, qualcuno ci spieghi come queste cose stanno insieme". Calenda ha fatto l'esempio del manager che non può gestire la sua azienda se non sa la sua scadenza è a "tre mesi, sei mesi o un anno".