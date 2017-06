Domani staccheranno la spina al piccolo Charlie

Domani sarà spenta la macchina per la ventilazione assistita che tiene in vita il piccolo Charlie. Lo hanno detto i suoi genitori al Daily Mail, aggiungendo anche che le autorità del Great Ormond Street Hospital di Londra hanno respinto la loro richiesta di portare il figlio a morire a casa. "Abbiamo promesso al nostro piccolo bimbo ogni giorno che l’avremmo riportato a casa" ha detto Connie Yates al quotidiano britannico. "Vogliamo fargli fare un bagnetto a casa, coricarlo nella culla dove non ha mai dormito, ma adesso tutto questo ci viene negato", ha aggiunto Chris Gard.

Charlie Gard, affetto da una malattia rara, è tenuto in vita da ottobre. Nonostante la volontà dei genitori di portarlo in America e curarlo, gli è stata negata la prosecuzione delle terapie perché configurerebbe accanimento terapeutico sia secondo l'ospedale che secondo la Corte europea di Strasburgo.