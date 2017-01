Tra Lutero e l'Epifania, la profezia di Papa Adriano VI che Francesco dovrebbe leggere

Porco. Anticristo. Tosatore di greggi, spargitore di sangue, vergognoso tiranno. Lupo, leone e cane. Pervertitore della Sacra Scrittura. Empio e perverso bestemmiatore. Avversario di Cristo; deformatore di Cristo; crocifissore di Cristo. Sacrilego. Apostolo dell'Anticristo. Diavolo, Satana, Anticristo ignorante. Faccia da prostituta. Autore di ogni empietà, bestemmia, ignoranza, impudenza e ipocrisia; di frode e d'impostura. Briccone. Pestifero, odioso e corrotto. Ora non dico che l'Epifania, cinquecento anni dopo, debba far apparire e manifestare al Papa codesto florilegio d'improperi che Martin Lutero gli rivolse al tempo in cui riformava l'Europa; e nemmeno voglio stare a cavillare sul fatto che ai singoli Giulio II e Leone X Lutero si rivolgesse financo con deferenza, dichiarando di non nutrire nulla contro di loro individualmente bensì di riservare tutte le offese sopraddette al titolo stesso di Pontefice, e quindi per estensione anche a colui che regna oggi.

Il Papa: "Lutero ha messo la Parola di Dio nelle mani del popolo" Intervista di Francesco alla Civiltà Cattolica a pochi giorni dal viaggio in Svezia. Sul fondamentalismo: "Non si può fare la guerra in nome della religione, è una bestemmia".

Mi basterebbe che a Papa Francesco, così affezionato all'anniversario protestante, si manifestasse l'apostrofe di Adriano VI: “Chi ha devastato la vigna del Signore? Chi, se non un cinghiale selvatico? Dobbiamo ringraziare te se le chiese sono senza fedeli e i fedeli senza preti, se i preti sono senza onore e i cristiani senza Cristo”. All'epoca sembrava una maledizione estemporanea; adesso sappiamo che era una profezia cinquecentenaria.