Il matrimonio da single. Ma D'Alema non c'entra

Se fosse perché nessuno la voleva, o perché le piaceva così, fatto sta che ieri è successo. Diecimila euro per la festa, un bel vestito bianco, la fede per il dito, settanta invitati, le partecipazioni, le bomboniere, i fiori, il bouquet, il pranzo al ristorante con tanto di torta a tre piani e fotografo, più il viaggio di nozze. Pure il viaggio di nozze. Tutto da sola, niente marito, nessun lui e nessun’altra lei, caso unico al mondo di sposa single. Tutto l’ambaradan per sposare se stessa: “Ho promesso di amarmi per tutta la vita”, ha spiegato felice. E no, non si chiama Massima D’Alema.