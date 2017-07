Cosa dovrebbe fare chi si indigna per quel che ha detto Corsaro contro Fiano

E adesso giù a strapparsi le vesti per quel che ha detto l’onorevole Corsaro contro l’onorevole Fiano, tutti con le mani nei capelli, tutti a chiedersi ma come si fa, ma come si può, ma come ha osato, tutti a tuittargli contro, a facebukkargli addosso, a bannarlo di qua, a mostrarsi i più indignati in assoluto, a dire che andrebbe espulso da qualcosa, o da qualcuno, e tutti a firmare appelli finto-filosemiti anziché, ciò che gli sarebbe tra l’altro fascisticamente più comprensibile, battergli due dita sulla spalla e mollargli ciascuno una menorah sul muso.