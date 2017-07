La felicità secondo Saviano

Hanno chiesto a Roberto Saviano: si può essere felici in Italia? Lui ci ha pensato un po’, poi ha risposto: “Per me non si può esserlo, adesso. Perché per me la felicità non è un affare privato, ma coinvolge tutti”. Ora. Proprio giurarci non potrei, ma credo, a occhio, che sia il primo caso al mondo in cui un intellettuale di grosso calibro confonde la felicità con la Marcialonga.