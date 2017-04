Si riparla di guerra, e con la guerra di missili. Poi la guerra è maschile, questo si sa. E le femmine tutte, e le più sensibili e colte tra loro in modo particolare, non smettono di denunciarne l’origine fallica. Hanno ovviamente ragione. E tutte le ragioni hanno, come anche ieri ho potuto verificare guardonando sul Facebook di mia moglie, allorché sostengono che il maschio, lo capisca o meno, è l’azionista unico di quella fallocrazia del missile (“la grande gara continua, secolare, di sventolamento dell’uccello”) che tradisce la vita stessa. Ora, questioni epocali a parte, che restano decisive, sul fatto che il razzo un po’ fallico appaia, non ci piove. Nello stesso tempo, perché su questo si angosciano le ingegnere e gli ingegneri riformisti dell’occidente, lanciare fin lassù dei missili progettati in forma di patatina, faremo in tempo?