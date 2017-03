Che bella la violetta, ricorda Andrea Orlando

La viola, la violetta. È un fiore bellissimo, molto piccolo, che rinvia alla modestia. Zeus, il padre degli dèi, perdutamente innamorato della timida, dolce e riservata Viola, bellissima ninfa, la trasformò un giorno in una piccola giovenca bianca per proteggerla dall’ira di Giunone, tremendissima e gelosissima moglie. Le lacrime della ninfa vennero allora trasformate da Zeus in violette profumate che solo lei, ormai bianca giovenca, aveva il permesso di mangiare. È perciò il fiore preferito dalle persone semplici e riservate, la viola, di animo delicato e amorevole, sensibile e pudico. È virtuosa, anzi più che virtuosa, che due maroni, d’altronde. Ricorda molto il candidato Orlando.