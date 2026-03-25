L’asse del lupo

Nel suo racconto la prateria è l’oceano e le yurte isole, i cui arcipelaghi si susseguono a intervalli regolari mentre “la steppa è quando il cielo si posa sulla terra e lascia solo un piccolo interstizio all’orizzonte”. Si alternano nel racconto visioni e contrattempi come quando è inseguito da malintenzionati e l’aspetto sportivo salva perché Tesson non si limita ad annotare o poeticizzare il suo cammino che è fatto di soste scomode come il dormire ai piedi di alimentatori elettrici o a pochi passi dai treni per Pechino. Eh già, perché dopo la steppa la Cina è vicina e Golmud e Lhasa sono “mille chilometri di rotaie sul tetto del mondo con la santa capitale del Dalai Lama come capolinea”. Per più di dieci giorni, cammina lungo un cantiere degno delle atmosfere dantesche dove osserva migliaia di operai, armati di picconi, pale e scope che descrive come “soldati di un esercito maledetto, pezzenti vestiti di stracci”. E’ il sadico ma incessante progresso del Gran Dragone, baby! E Tesson ci dice così che il viaggio della conoscenza non è solo eventi personali ma osservazioni e spirito che trasforma: “Saliamo sulle alture, perché crediamo ancora, per un tenace pregiudizio, che la vista dalla cima di una collina possa rivelarci sempre buone notizie…”. Per noi la buona notizia è che un nuovo libro di Tesson ha trovato casa in Italia.