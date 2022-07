Fenomenologia di Mara Venier. Più nazionalpopolare di lei non c'è nessuno

Le lacrime, i ruzzoloni, il romanesco: tutti gli attrezzi di scena utilizzati dalla zia d’Italia, che sta per battere il record di Pippo Baudo a "Domenica In"

Non si sa più se stia vivendo la terza o quarta “seconda giovinezza”. Si sa però che il prossimo anno Mara Venier batterà il record di Pippo Baudo: quattordici edizioni di “Domenica In” sparpagliate in trent’anni di televisione. Una lunga scia di conduttori alle spalle, Giletti, Bonolis, Magalli, Paola Perego, le sorelle Parodi e altri ancora che oggi sembrano solo tentativi disperati di Viale Mazzini di separarla dal suo programma. Perché “Domenica In” e Mara Venier fanno dei giri immensi e poi ritornano. L’amore vince sempre sull’invidia, sull’odio e sui consigli di amministrazione. Ogni volta c’è un’ultima puntata, un fremito, un “addio in lacrime di Mara Venier”, che è anche uno dei grandi numeri del suo repertorio, come i cliffhanger delle serie tv che ci lasciano in sospeso fino alla nuova stagione.