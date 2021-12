Tutti figli di Netflix

Quando uscì “House of Cards”, ormai quasi dieci anni fa, dunque in un altro mondo, prima del MeToo, di Trump, Greta o i Cinque stelle al governo, ecco la sensazione esaltante di qualcosa di nuovo. Netflix aveva “alzato la posta”, come si diceva allora, e iniziava a cambiare le regole del gioco. Dopo aver glorificato “Lost”, Obama su Twitter invitava tutti a non spoilerargli anticipazioni della seconda stagione. Oggi bisognerebbe calcolare la quantità di conversazioni quotidiane che ruotano intorno a una serie o un film Netflix anche quando non li abbiamo visti, o soprattutto quando non li abbiamo visti. Fatturati, premi e abbonati volano sulle ali di slogan fortunati e testimonial anche imprevedibili (Liliana Segre cosa fa la sera? “Mi guardo le serie su Netflix”). Solo nell’ultimo mese un successo dietro l’altro. “Squid Game” che diventa un fenomeno virale e un generatore di editoriali sulla ferocia del capitalismo sterminatore. Zerocalcare che si tira dietro uno strampalato dibattito sul romanesco biascicato. E ora tutto un dilemma civile sulla “mano di Dio”: vederlo al cinema o sbracati sul divano tra meno di due settimane? La forza dei prodotti di Netflix sembra essere tutta qui: se ne parla tanto. Diventano discorsi, fenomeni sociali o anche polemiche, ma sempre straordinariamente utili alla causa. Il resto, cioè gli altri film, le altre serie, scivola per lo più in un cono d’ombra. Netflix conduce il gioco: “Uccide il cinema”, come dicono gli apocalittici, ma riporta anche le code davanti le sale per vedere Sorrentino. Scene che non si vedevano da un po’, anche prima del Covid. È stata la mano di Netflix.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE