Jannik Sinner annuncia che il suo 2026 è finito. Il lusso della calma

La lontananza dai tornei gli farà perdere il numero 1: Alexander Zverev è a 1.280 punti dall’italiano e al Vienna Open (la finale è il primo novembre) potrebbe avvenire il sorpasso.

Poco male, Jannik Sinner il primo posto della classifica Atp lo potrà riconquistare. Ma deve riuscire a giocare.

E’ stato reso noto che Jannik Sinner è alle prese con un’infiammazione tendinea extra articolare, il cosiddetto Itbs, o “ginocchio del corridore”. Una tipologia di infiammazione più fastidiosa che dolorosa, ma che se non curata in tempo può provocare calcificazioni tendinee che potrebbero compromettere, almeno in parte, le funzionalità del ginocchio. Per evitare questo il tennista svolgerà un periodo di terapia (dalle quattro alle otto settimane) senza sovraccaricare il ginocchio ed evitare recidive, per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo.

Jannik Sinner ha scelto la via di Carlos Alcaraz, quella della calma e della lontananza dai campi. Quella di aspettare la guarigione completa, senza affrettare il rientro, senza dannarsi in un inseguimento a una migliore condizione raffazzonata. Se lo può, se lo possono, permettere. Il divario con gli altri è grande per ora, talmente grande da concedere il lusso della calma.

Sono pochi, molto pochi, gli atleti che possono dare tempo al tempo senza venire assaliti dall’esigenza di dover accelerare il ritorno. E non solo nel tennis. Un campione questa opportunità ce l’ha, sempre che sia circondato da uno staff capace di mettere davvero al primo posto l’atleta e non il guadagno personale che l’atleta garantisce. Il sud tirolese è stato bravo in questi anni a costruire attorno a sé un équipe capace di lavorare davvero per salvaguardare la sua salute.