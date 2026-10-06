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Jannik Sinner annuncia che il suo 2026 è finito. Il lusso della calma
Il campione sud tirolese è dalla finale di Wimbledon che non gioca. "Io e i miei dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio", ha detto in un video sui suoi canali social. Già a inizio novembre potrebbe non essere più il numero uno al mondo
6 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 12:45
Jannik Sinner a Wimbledon (foto Ansa)
Non è stato un gran anno il 2026 per chi voleva assistere all’incontro degli incontri di quest’epoca tennistica. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono incontrati solo una volta, il 12 aprile a Monte Carlo: 7-6, 6-3 per l’italiano. Prima gli acciacchi dello spagnolo, poi quelli del numero uno al mondo li hanno tenuti lontani, hanno trasformato in ricordo sempre più fumoso le sei finali del 2025 e incrinato la consapevolezza che tutte le strade tennis mondiale portavano a loro due. Le Atp Finals potevano essere un ottimo scenario per rivederli uno davanti all’altro. Non sarà così. Jannik Sinner ha annunciato che il suo 2026 è già finito: “Io e i miei dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio”. L’ultima partita di questa stagione resta ancora la finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era il 12 luglio. Dopo quella partita solo rinvii, silenzio, apprensione.
La lontananza dai tornei gli farà perdere il numero 1: Alexander Zverev è a 1.280 punti dall’italiano e al Vienna Open (la finale è il primo novembre) potrebbe avvenire il sorpasso.
Poco male, Jannik Sinner il primo posto della classifica Atp lo potrà riconquistare. Ma deve riuscire a giocare.
E’ stato reso noto che Jannik Sinner è alle prese con un’infiammazione tendinea extra articolare, il cosiddetto Itbs, o “ginocchio del corridore”. Una tipologia di infiammazione più fastidiosa che dolorosa, ma che se non curata in tempo può provocare calcificazioni tendinee che potrebbero compromettere, almeno in parte, le funzionalità del ginocchio. Per evitare questo il tennista svolgerà un periodo di terapia (dalle quattro alle otto settimane) senza sovraccaricare il ginocchio ed evitare recidive, per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo.
Jannik Sinner ha scelto la via di Carlos Alcaraz, quella della calma e della lontananza dai campi. Quella di aspettare la guarigione completa, senza affrettare il rientro, senza dannarsi in un inseguimento a una migliore condizione raffazzonata. Se lo può, se lo possono, permettere. Il divario con gli altri è grande per ora, talmente grande da concedere il lusso della calma.
Sono pochi, molto pochi, gli atleti che possono dare tempo al tempo senza venire assaliti dall’esigenza di dover accelerare il ritorno. E non solo nel tennis. Un campione questa opportunità ce l’ha, sempre che sia circondato da uno staff capace di mettere davvero al primo posto l’atleta e non il guadagno personale che l’atleta garantisce. Il sud tirolese è stato bravo in questi anni a costruire attorno a sé un équipe capace di lavorare davvero per salvaguardare la sua salute.
Ha fatto bene Jannik Sinner, e prima di lui Carlos Alcaraz, a concedersi calma, a non barattare gioie fugaci con fastidi futuri. D’altra parte a venticinque anni ce se ne può fregare della fretta che il mondo, almeno quello sportivo, continuamente ti riversa addosso. “Al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine”, ha detto. Tornerà nel 2027.