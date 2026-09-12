Roma e Lazio, lo Yin e lo Yang del pallone romano

Due mondi agli antipodi che convergevano in un insolito compromesso storico calcistico dove, udite udite, l’Inter favoritissima finiva accerchiata dalle ciurme provenienti dall’interno del Grande raccordo anulare. Per molti, è bene sottolinearlo, si tratta di una congiunzione agonistica passeggera, frutto di un guizzo del destino che ha voluto riportare contemporaneamente in auge i fasti della Città eterna anche nelle cose pallonare. Del resto le differenze tra lo Yin di Trigoria e lo Yang di Formello (o cambiate l’ordine, fate voi), sono abissali. Non solo dal punto di vista strutturale, ma anche e soprattutto ambientale. Perché se oggi trovare un biglietto all’Olimpico quando gioca la Roma sta diventando uno status symbol, qualcosa da offrire nelle cene abbronzate e da mostrare come un miracolo, suscitando invidie sfrenate, quello della Lazio viene rifiutato manco fosse unto dal vaiolo. Esaurito con i colori giallorossi, deserto con quelli biancocelesti, anche lo stadio sembra stupirsi, dopo averne viste di tutti i colori in oltre settant’anni di storia. È la sintesi di come tutto, in questo avvio di stagione “Made in Rome”, sia imprevisto e imprevedibile.