La vittoria di Pogacar e le prime impressioni montane del Tour de France

L’overture catalano del Tour de France è stato ciclisticamente godibile, esteticamente maestoso, perfettamente teatrale, capace soprattutto di lasciare intatte le speranze di corridori e appassionati. Un perfetto espediente narrativo capace di svelare quel tanto che bastava – ossia la pedalata facile facile di Tadej Pogačar verso lo stadio Olimpico di Barcellona, l’ottima reazione di Remco Evenepoel nel finale e la leggera fatica provata da Jonas Vingegaard – per suggerirci che anche questa edizione della Grande Boucle non potrà che essere affascinante.

E come ogni romanzo ben scritto, il Tour de France aveva previsto un nuovo capitolo capace di spifferare qualcosa senza aggiungere alla trama nulla di definitivo. Le prime salite pirenaiche, lunghe ma non troppo difficili, hanno detto pochino, solleticando appena la nostra curiosità di sapere come stanno i corridori che puntano alla maglia gialla.

Certo Tadej Pogačar ha vinto a Les Angles e lo ha fatto con la sua solita apparente estrema facilità. Un allungo ai duecento metri dall’arrivo, avversari staccati di due almeno secondi. Jonas Vingegaard è stato l’unico a reggere per qualche metro il campione del mondo, poi ha perso qualche metro, si è girato, si è seduto sulla sella, l’ha lasciato andare. Il danese ha perso la maglia gialla, finita sulle spalle dello sloveno.