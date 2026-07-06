La perfetta cartolina che il Tour de France ha dato a Barcellona

Dalla Catalogna, da Granollers, la corsa a tappe riparte in direzione dei Pirenei lasciandosi dietro il primo scontro in salita tra i contendenti della maglia gialla. La collina di Barcellona certo non ha offerto scatti e tentativi di solitudine, non ha dato spunti reali per capire il vero stato di forma dei migliori, ma tant’è.

La sensazione che però Tadej Pogačar sia ancora il più forte, almeno nelle brevi salite, è però più vicina alla certezza che alla mera ipotesi. Davanti allo stadio Olimpico di Barcellona, su quei settecento metri al 7 per cento di pendenza media, lo sloveno ha pedalato con estrema facilità e se il primo a tagliare il traguardo è stato Isaac Del Toro e non lui è sembrato un attestato di stima e fiducia al compagno di squadra. Tadej Pogačar è abituato a vincere le corse con minuti sul secondo, può benissimo fare a meno di quattro secondi di abbuono.