Solo Kane poteva tirare fuori l'Inghilterra dall’ignominia contro il Congo

La Repubblica Democratica del Congo, nonostante i pigiami indossati, non ha dormito affatto, solo che dopo un po’ si è ricordata che la sua vocazione era difensiva e ha iniziato a chiudersi. Fino all’1-1 di san Kane il loro portiere ha parato anche le bestemmie dei tifosi sugli spalti, e il 2-1 ficcato sotto all’incrocio dal capitano è stata la giusta punizione per chi già si preparava a spiegarci che “il mondo è capovolto” e a questo Mondiale le piccole stanno scrivendo la storia del calcio eccetera eccetera. Che poi, signori, volete mettere la narrazione di un Congo pieno di giocatori “europei” agli ottavi rispetto all’ennesima illusione dell’Inghilterra che gioca ogni Coppa del mondo come se fosse un referendum sul trauma del 1966, ed è pronta a giurare che questa è la generazione giusta, quella che spezzerà la maledizione?