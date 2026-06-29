Russell aspetta solo di regolare i conti con Antonelli

Stavolta i punti si pesano, eccome. Se a Barcellona quelli persi da Kimi Antonelli potevano essere assorbiti senza farsene un cruccio, dall’Austria arriva un segnale importante. In due gare George “Stay calmo” Russell ha recuperato 28 punti a Kimi Antonelli. Che, in Stiria come in Catalogna, ha dimostrato di essere più veloce del compagno di squadra. Ma il fatto di non aver capitalizzato questa fase, ovvero di non essere riuscito (in Spagna senza colpe, in Austria invece mettendoci del suo in qualifica e nella prima parte di gara) a schiacciare, anche psicologicamente, il compagno di squadra è un fardello che pesa assai sulle giovani spalle di AKA (Andrea Kimi Antonelli). Tra i due è ormai solo questione di gare. Presto o tardi, magari già domenica a Silverstone, i due dovranno regolare i conti nel corpo a corpo. E Kimi dovrà, a dispetto della sua tenera età, essere così freddo da non farsi trascinare nella lotta nel fango. Lì, avrebbe tutto da perdere. Dovrà essere così bravo da andare oltre anche qualche dubbio sulle decisioni strategiche del muretto. Nel breve circuito austriaco la sensazione che a lui abbiano destinato la sorella racchia è stata abbastanza evidente. Dopodiché, lui deve battersi il petto per come non è stato furbo come “Stay calmo” durante il Q3 sabato e per come, parole sue, abbia interpretato l’inizio della gara “con la vena chiusa”. Errori di gioventù, si dirà. Certo, è così. Però ora invece di averlo messo definitivamente fuori dai giochi, Kimi si ritrova l’albionico all’opposizione della simpatia, come rivale numero uno. George non vinceva da marzo in Australia. Ha sopportato due “zero” e cinque vittorie in fila del compagno di squadra che viene dalla “Dotta”. Ora vede che l’inerzia, qualunque cosa voglia dire, sta girando verso di lui.