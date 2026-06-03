Leclerc resta in Ferrari. Per la Scuderia è la scelta giusta, per lui è l’ennesimo viaggio della speranza

“In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta – ha commentato Vasseur – Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista”. A Monaco, in questo fine settimana sulla pista di casa dove ha conquistato tre pole, ma vinto una volta soltanto, avrà una grande chance. È una pista che si adatta alla Ferrari di quest’anno. Per la prima volta i tifosi dovranno scegliere se tifare per lui o per Antonelli. Comunque vada suonerebbe l’inno di Mameli, quello che sta diventando un classico nel motorsport come ha sottolineato il presidente dell’Aci Geronimo Larussa: “Mi riempie d’orgoglio vedere Andrea Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi, Gabriele Minì e Nicolò Bulega ai vertici delle classifiche della Formula 1, della MotoGP, della Formula 2 e della Superbike". Non era mai successo prima. E se a Monaco vincesse Leclerc davanti a Kimi, la festa sarebbe pazzesca.