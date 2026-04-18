Soltanto la politica può aiutare il calcio a salvarsi

Le idee insomma non mancano: dalla sinergia da instaurare fra professionisti e dilettanti (Carnevali), all’intervento legislativo verso incentivi fiscali “per chi investe nei vivai e nelle serie minori” (Marotta). Dunque, “quali difficoltà ci sono per andare da Abodi allo Sport e da Giorgetti alla cassa e chiedere: noi abbiamo queste intenzioni, il governo ci supporta?”, esorta Petrucci – da osservatore esterno ma interessato, vista la profonda intersezione strutturale fra calcio e basket. “Perché il decreto crescita ad altri settori è stato concesso? Perché il cinema ha ricevuto agevolazioni e noi no? È spettacolo come lo sono questi sport. Perché in Italia non è concesso fare pubblicità alle società di betting? Motivi religiosi? Ma in Francia e in Germania sono forse acattolici? Ecco, questi sono i temi”. E ci vuole quantomeno chi li sappia indirizzare. “Non si può ancora dire che io sia un candidato per la Federcalcio, ci sto riflettendo”, di nuovo Malagò. “Per stendere un programma dovrò ascoltare le varie istanze. Le cose si possono fare a colpi d’ascia oppure, come ho sempre dimostrato, cercando di convincere qualcuno a fare un passo indietro affinché il sistema vada avanti: qui rientra la mia credibilità. E non mi vengono in mente presidenti federali che non abbiano coinvolto ex atleti nel percorso: è importante circondarsi delle competenze giuste, confrontandosi in modo efficace con la politica”. Al Coni aveva funzionato: prima di Malagò alla guida, negli sport olimpici l’Italia aveva preso ad arrancare. Poi ecco Tokyo, Parigi, Milano Cortina. Il calcio di oggi metterebbe la firma, per un refolo di quelle emozioni.