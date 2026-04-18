Grinta e resilienza delle atlete azzurre

Irma Testa, soprannominata “Butterfly” per agilità e leggiadria, è stata la prima pugile italiana ad aver partecipato ad un’Olimpiade (quella di Rio 2016) e a conquistare una medaglia olimpica (di bronzo a Tokyo 2021). Dopo la delusione dell’eliminazione all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è presa un periodo di pausa in cui ha deciso di allenare gli altri. La ricerca del talento l’ha ispirata in questa nuova vita, ma ora è tornata sul ring. “Avevo deciso di smettere. Ho capito portando i ragazzi a combattere che la voglia di salire quelle scalette era più forte”. Sul suo futuro dice: “L’obiettivo più grande è la prossima Olimpiade. Non ho ancora vinto la medaglia d’oro. È il mio sogno e lo resterà finché non lo raggiungo”. Un altro dei suoi sogni si è già realizzato: quello di venire allenata da Roberto Cammarelle, l’unico pugile dilettante ad aver vinto 3 medaglie olimpiche. E sulla situazione attuale nella boxe Irma spiega: “Ora non è più difficile per una donna entrare nel mondo pugilistico dopo tanti anni di faticoso lavoro dell’intera squadra femminile. All’inizio è stata dura perché non avevamo sparring. C’erano troppi maestri vecchia scuola che non volevano allenare le donne. Grazie ad alcuni che ci hanno creduto anche altri hanno iniziato ad allenarci. Ad oggi nel dilettantismo noi vinciamo più degli uomini”. E se non bastasse anche i numeri delle donne presenti alle ultime Olimpiadi (a Tokyo ce ne erano 4 e a Parigi 5 con solo 3 uomini) confermano ciò che la stessa Testa dice: “La federazione si mantiene grazie a noi donne nel dilettantismo”.