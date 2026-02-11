Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto l'oro nello slittino doppio femminile

Al debutto olimpico della specialità, la coppia italiana ha conquistato l'oro. Argento per la Germania, bronzo per l'Austria

Nella storia delle Olimpiadi invernali lo slittino doppio femminile non era mai entrato. Andrea Vötter e Marion Oberhofer sono le prime campionesse olimpiche della specialità, l'Italia è la prima nazione a potersi godere la medaglia d'oro. È accaduto a Cortina, sulla pista che non doveva esserci, che non sarebbe mai stata pronta in tempo. E invece quella pista c'è, ha visto il bronzo di Dominik Fischnaller, ora l'oro della coppia azzurra. Ha visto due manche con poche sbavature, un errorino che non ha cambiato nulla. La conduzione dello slittino è stata eccellente: miglior tempo nella prima manche, miglior tempo nella seconda. Il podio più alto, la soddisfazione di un oro, il terzo per l'Italia in queste olimpiadi dopo quello di Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità e quello della staffetta mista nello short track. Tre ori su tre sul ghiaccio.

Ora anche quello in una disciplina che sfrutta la gravità, un tempo nostro vanto sportivo invernale. Fu infatti nello Skeleton, uno slittino al contrario visto che ci si butta giù con la testa in avanti – un modo, almeno all'inizio, per battere la noia –, che, grazie a Nino Bibbia, l'Italia riuscì a conquistare la prima medaglia (fu d'oro) nella storia delle Olimpiadi invernali. Era il 1948, a Sankt Moritz.

Alle spalle di Vötter e Oberhofer sono arrivate le tedesche Selina Engle e Lara Michaela Kipp. La medaglia di bronzo invece se l'è messa al collo la coppia austriaca.

[articolo in aggiornamento]