Francesca Lollobrigida e il compleanno d'oro sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026

Dopo una stagione difficile e una maternità che sembrava cambiare tutto, la pattinatrice apre Milano-Cortina con un’impresa storica, vince il primo oro azzurro nell’Olimpiade italiana

Quella di Francesca Lollobrigida è una di quelle storie che si possono scrivere soltanto ai Giochi Olimpici. Vincere il primo oro azzurro nell’Olimpiade italiana, vincerlo nel giorno del tuo 35° compleanno con il figlio che ti guarda dalla tribuna è qualcosa che si può realizzare solo sotto il segno di Olimpia. Anche perché l’oro nei 3 mila metri con tanto di record olimpico è qualcosa che non si aspettava nessuno considerando che durante la stagione Francesca non era mai stata brillante, condizionata da un’iniezione virale che l’aveva portata ad un passo dal ritiro. Mai dire mai nelle giornate a cinque cerchi. La Lollo del ghiaccio, pronipote della mitica Gina (il nonno è uno dei fratelli), un’ora prima del via era tranquillissima, cantava “Volare” e dai suoi occhi chiari usciva tanta serenità mentre aspettava il suo turno sul ghiaccio della Fiera di MIlano, uno degli impianti provvisori che accolgono l’Olimpiade in città. Le favorite erano le olandesi, come si capisce bene dai colori in tribuna dove domina l’arancione come quando c’è da tifare per Max Verstappen. Invece di olandesi sul podio non ce ne sono e alla fine il sorriso di Francesca che a casa ha già un argento e un bronzo olimpici, oltre a un mondiale, si prende tutto.

“Stavo perdendo la mia identità e mi sono chiesta perchè continuavo a pattinare. La risposta è stata semplice: continuo a pattinare perché amo il pattinaggio”, ha detto qualche tempo fa, quando dopo esser diventata mamma è tornata sul ghiaccio pensando ai Giochi Italiani. Voleva esserci per chiudere la carriera con la gara della vita e al primo colpo, in quella che è sempre stata la sua gara, è andata oltre il sogno. Un oro olimpico, un oro da mamma, un oro in casa sotto gli occhi del presidente del Coni Buonfiglio che comincia alla grande il suo mandato. Era stata la prima italiana a vincere l’oro mondiale, è diventata la prima italiana a vincere l’oro olimpico, la prima a far risuonare l’inno di Mameli dopo Laura Pausini in questi Giochi italiani. Sul suo profilo Instagram da 141 mila followers destinati a salire, Lollobrigida_francy, si definisce mamma atleta e fino ad ora ha fissato la fotografia di Pechino 2022 con le sue due medaglie olimpiche, quell’argento e quel bronzo che adesso hanno trovato compagnia. “Nello sport come nella vita ci sono sempre delle barriere, per me è stato necessario trovare un equilibrio tra l’essere atleta e essere mamma”, ha lasciato detto sui social. Partecipare però non le è bastato e nel giorno più bello, quello del compleanno, ha trovato la prestazione da record. Pensava di aver raggiunto il suo picco alle ultime olimpiadi di Pechino, poi nel maggio del 2023 era diventata mamma di Tommaso, aveva cominciato ad avere altre priorità e si è trovata divisa tra l’essere mamma e l’Olimpiade in casa che l’aspettava. Cinque mesi dopo l’arrivo di Tommy era già sul ghiaccio e lì si è capito che aveva in mente un regalo particolare per il suo piccolo. Adesso è arrivato, insieme a una lezione che questo bimbo non dimenticherà mai: “Sono fiera delle mie scelte, delle paure affrontate. Fiera di poter raccontare a mio figlio che i sogni vanno difesi, che nulla è semplice, ma che con amore, determinazione e le persone giuste accanto, si può andare molto più lontano di quanto si pensi”, aveva scritto a fine gennaio ringraziando il marito, i nonni, la zia, la federazione. “Questa Olimpiade è per noi: Tommaso sei Nola mia forza”, aveva aggiunto senza immaginarsi che la sua Olimpiade sarebbe cominciata in un modo così dirompente. E al primo giorno Milano Cortina ha già la sua prima favola italiana.