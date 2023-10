L'equilibro di Jack Grealish, molto di più dello stereotipo del giocatore bello e dannato

C’era bisogno di più spazio del solito per contenere il lunghissimo brindisi che Jack Grealish si merita. E non perché si chiama come me, né perché è di origini irlandesi come me, né tantomeno perché quando beve ci dà dentro come me. Il fatto è che Jack Grealish ci ha fottuti tutti. In Italia guardate ancora troppa Serie A e troppa poca Premier League per rendervi conto di che pasta è fatto il numero 10 del Manchester City più forte e vincente di sempre, ed è facile accontentarsi di parlarne come di quello della sbronza colossale dopo la vittoria in Champions League contro l’Inter, o come del calciatore bravo in campo ma esagerato nella vita privata. Il fatto è che è impossibile inserire Jack Grealish in una categoria specifica, è un pezzo unico di affascinante stranezza, sfugge alla definizione di bad boy come a quella di bravo ragazzo, non è un estroso artista del calcio fine a se stesso ma neppure un mero esecutore di schemi provati e riprovati in allenamento.

