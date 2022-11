La fascia da capitano "one love" è lodevole, ma è una manipolazione

Spiace per Kane e per gli altri, tutti convinti della bontà di un codice Uefa, quello della fascia arcobaleno al braccio, che non supera la prova illiberale e omofoba dell’islamismo qatariota, derubricato per amore di sport e di birra analcolica a “usanza” del paese ospite. Spiace, perché è ovvio che la protezione dei diritti della comunità Lgbtq+ è una preoccupazione umanistica resa inviolabile dall’evoluzione della cultura civile. Spiace, ma non convince la fascia con la scritta one love, un unico amore. L’intenzione è santa, come le ginocchia degli atleti piegate in segno di rispetto per l’integrità della persona offesa dal razzismo e dalle sue pratiche, il risultato ha qualcosa di diabolico.

