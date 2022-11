Cosa resterà del Qatar dopo il Mondiale

Tempo, potere, spazio. Sono le tre parole-chiave per avvicinarci all’apertura della ventiduesima edizione della Coppa del mondo maschile, che necessitano di tre differenti momenti di analisi. Il rito neopagano del calcio ruota da sempre attorno alla ripartizione (o spartizione) del tempo, alla disposizione ordinata e ciclica degli spettacoli festosi nel calendario, e alla loro amministrazione organizzativa. Da questo punto di vista con Qatar 2022 ci troviamo di fronte a un’effrazione delle consuetudini. Alterare il calendario del rito calcistico imprimendovi il sigillo della prima Coppa del Mondo invernale per gli abitanti dell’emisfero boreale, quelli che il calcio lo hanno creato, è in apparenza il segno di un grande potere, quello della famiglia regnante di un microstato passato in qualche decennio dalla non troppo redditizia pesca di perle ai dividendi stellari del gas. Se scaviamo più a fondo, le cose sono però più complicate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE