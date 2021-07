La fedina penale di Italia-Inghilterra

C’erano mille modi per raccontare e giudicare la finale degli europei tra Italia e Inghilterra, ma quello più assurdo il metodo giudiziario. Anziché valutare la prestazione in campo dei giocatori inglesi che hanno disputato un ottimo torneo e una dura finale in cui ci hanno trascinati ai calci di rigore, nelle consuete pagelle il Corriere della sera si è messo a snocciolare i problemi con la giustizia dei nostri avversari. Più che pagelle sportive, sembravano un bollettino di una questura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni