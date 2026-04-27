Gli scacchi presi con filosofia

Mentre a Cipro si disputava il Torneo dei Candidati per decidere chi avrebbe avuto il privilegio di affrontare il campione del mondo, su un’altra sponda del Mediterraneo – a Monaco – si scriveva un piccolo pezzo di storia. “Clash of Generations III”: questo il nome della sfida, andata in scena dal 12 al 19 aprile, che ha visto affrontarsi alla scacchiera il veterano Veselin Topalov – una leggenda “minore”, se proprio dobbiamo concederci gerarchie ingrate, ma, appunto, pur sempre una leggenda, con un rating di 2717, 51 anni, titoli mondiali e una vastissima esperienza alle spalle – e il giovanissimo Yagiz Kaan Erdogmus, talento turco classe 2011, un nome che fino a non molto tempo fa richiedeva di essere sillabato, e che oggi si pronuncia con una certa cautela reverenziale. Il risultato è stato schiacciante: quattro vittorie e due patte per Erdogmus, un 5-1 che non lascia spazio a interpretazioni. Più che uno scontro generazionale, è sembrato un brutale passaggio di consegne, con tanto di timbro ufficiale: un record infranto.

Erdogmus diventa il più giovane scacchista della storia a superare il punteggio Elo di 2700, a soli quattordici anni e dieci mesi – circa un anno prima di Wei Yi, che deteneva il primato da un decennio, e due anni prima di un certo Magnus Carlsen. Sono numeri che spaventano, che sbalordiscono, che lasciano di stucco i comuni mortali da circolo. Numeri che raccontano una tendenza ormai difficilmente ignorabile: gli scacchi stanno diventando un gioco sempre più precoce, sempre più rapido nel produrre eccellenza, sempre più simile a una catena di montaggio del talento. In questa trasformazione i computer hanno avuto un ruolo decisivo. Dopo la vittoria di Deep Blue contro Kasparov (1997) qualcuno aveva frettolosamente decretato la “fine della storia e l’ultimo scacchista”: chi avrebbe più voluto giocare a un gioco “risolto”? La profezia è stata rapidamente smentita. Le macchine hanno abbandonato il ruolo di sfidanti – per manifesta superiorità – per diventare aiutanti: oggi si studia, si gioca e si analizza con una precisione impensabile fino a pochi decenni fa. Senza i computer non si spiegano né il livello raggiunto dalle nuove élite né la popolarità del gioco.

