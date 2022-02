La vasectomia è la soluzione per i sensi di colpa dei maschi bianchi e ricchi

Gli uomini si stanno castrando. Non solo usando hashtag come #siamotuttifemministi o chiedendo scusa subito dopo averti fatto un complimento su come ti sta bene quel bikini. Si stanno castrando anche fisicamente. Facendosi praticare vasectomie. Per salvare il pianeta. Il Guardian e in coda altri giornali hanno pubblicato la storia di Lloyd Williamson. Lloyd è un uomo bianco di 30 anni senza figli con un loft in centro pieno di oggetti di design che ha dichiarato: “Non voglio portare una nuova vita in questo mondo perché è schifoso e andrà solo a peggiorare”. Forse, in un altro periodo storico, gli sarebbe bastato intraprendere un percorso di analisi per trasformare il pensiero apocalittico in pensiero critico, invece oggi ha deciso di farsi praticare una vasectomia.

