Settembre, "Il lunedì dell'anno"

Settimana scorsa trovai un post su Tumblr con la condivisione di una stories di Instagram che riportava un tweet con scritto: “August is the Sunday of the year”. Scusate la struttura cumulativa della frase precedente che neanche Branduardi, ma l’idea che il contenuto di una piattaforma venga spalmato su altre due senza neanche provare a farlo passare come originale mi aiuta a far pace con l’eccessivo impegno dedicato alla produzione per i social, tra chi si sobbarca la lettura di tutti i quotidiani per produrre rassegne gratuite, e chi sta 20 minuti su tre applicazioni diverse per togliere tutti i pori da un selfie. C’è qualcuno su Twitter che almeno ha fatto lo sforzo di tradurre la frase in italiano: “Agosto è la domenica dei mesi”, e qualcun altro che si è sentito ancora più originale dei primi ha aggiunto: “Settembre è il lunedì”.

