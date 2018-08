Ci sono delle foto che mettono nei guai Asia Argento

(Askanews) - Il sito americano Tmz ha pubblicato una foto che mostra Asia Argento a letto con Jimmy Bennett, la prova che i due avrebbero avuto una relazione sessuale. Le foto smontano la linea difensiva dell'attrice italiana. Secondo Asia Argento, i soldi versati all'attore sarebbero stati un modo per mettere a tacere solo un molestatore. Il sito americano pubblica anche alcuni messaggi sms scambiati tra l'attrice e un amico che proverebbero il contrario.

"Il pubblico non sa niente – scrive Asia – solo quello che ha scritto il New York Times. Quel ragazzino arrapato mi è saltato addosso. L'amico le chiede se quindi si sia trattato di uno stupro: "Ho fatto sesso con lui. Non sapevo fosse minorenne".

L'amico le chiede chiarimenti anche a proposito della foto in cui Asia sembra nuda, con accanto Bennet: "Si vede il mio seno, è tutto. Non prova nulla", dice l'attrice.

Asia Argento si convinse a pagare Bennet sotto consiglio dello chef Anthony Bourdain, il suo compagno, che si è suicidato a giugno scorso e che – secondo Tmz – avrebbe versato di tasca propria i 380mila dollari dell'accordo.

Tmz pubblica anche un biglietto, scritto sulla carta intestata dell'hotel in cui i due si sarebbero incontrati, firmato da Bennett: "Ti amo con tutto il cuore". Biglietto che Asia Argento manda all'amico: "Mi ha scritto questo biglietto, mi mandava foto di lui nudo, il tutto per anni, fino a due settimane prima che arrivassero le sue accuse. Non è stato uno stupro, lui era sopra di me – spiega ancora – poi, mi ha detto che ero la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni".

Il 21 agosto, il giorno dopo lo scoop del New York Times, Asia aveva diffuso una nota in cui negava qualsiasi relazione sessuale con Bennett. Secondo il padre, Dario Argento, si tratterebbe di un "complotto" contro la figlia.