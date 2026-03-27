• PREGHIERA

Le gite scolastiche disturbano tutti e tutto, soprattutto la vera cultura

Al tempo del fascismo viaggiavano in pochi e l’escursione collettiva era forse un’esperienza utile. Oggi che tutti sono turisti viaggiare con la scuola è un di più, un di troppo, oltre che una gran perdita di tempo. Meglio leggere “Viaggio in Italia” di Guido Piovene, costo minimo, risultato massimo