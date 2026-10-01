La "nuova religione civile" del palestinismo con i suoi riti e la sua Madonna pellegrina

La distinzione: la religione civile della Shoah, soprattutto dai primi anni Novanta, aspirava – con tutte le contraddizioni del caso – all’universalismo, offrendo una pagina storica incomparabile come pietra di paragone di ogni “inumanità dell’uomo verso l’uomo”. Il palestinismo, al contrario, è per vocazione settario e irriducibilmente dualistico (superfluo specificare quale sia il principio maligno di questa teologia). La precisazione: clonare la religione della Shoah non equivale, per ciò stesso, a replicare un prototipo ebraico. Nel 1999 lo storico Peter L. Novick osservò che la commemorazione dell’Olocausto in America aveva assunto via via tratti più cristiani che giudaici: i percorsi liturgici nei musei ricordavano la Via Crucis, le reliquie erano esposte nelle teche “come frammenti della Vera Croce o tibie dei santi”, il sopravvissuto assurgeva a santo laico. Le processioni con i sudari per Gaza hanno anch’esse una vistosa matrice cattolica. E non è un caso che la papessa Francesca faccia frequenti visite pastorali presso la diocesi di Palermo, dove l’antimafia devozionale ha già fondato da anni una chiesa gemella.