Le scuse della relatrice molto speciale

Non capita tutti i giorni che la relatrice molto speciale dell’Onu faccia ammenda. Albanese lo ha fatto dopo aver insinuato che l’antisemitismo non era uno specifico odio verso gli ebrei ma verso i “popoli semitici” in generale e che il termine, quando fu coniato, avrebbe indicato chiunque non fosse europeo e provenisse dal Medio oriente. Una relatrice speciale dell’Onu non è tenuta a essere filologa. E’ tenuta, però, a non usare la storia come materiale di scarto per una tesi già decisa. Il lessico dei diritti umani vive di distinzioni: tra occupazione e genocidio, tra critica di un governo e odio di un popolo, tra analogia e inversione. Quando quelle distinzioni vengono smussate si ottiene un vocabolario che può dire tutto e quindi non dice più nulla.