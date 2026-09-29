EsteriEditoriali
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Le scuse della relatrice molto speciale
Francesca Albanese riconosce di aver preso una topica. Le groupie silenti
29 SET 26
Foto Ansa
Nel fantastico mondo piatto di Francesca Albanese ora scopriamo pure che l’antisemitismo è odio verso gli ebrei. Proprio loro, sì. “Mi scuso sinceramente. Ho frainteso il termine ‘Muselmann’ (musulmano) usato nei campi nazisti per i prigionieri al confine della morte, deducendo erroneamente che il termine antisemitismo significasse originariamente odio verso tutti i popoli semitici. In realtà è stato coniato specificamente per indicare l’odio verso gli ebrei”.
Non capita tutti i giorni che la relatrice molto speciale dell’Onu faccia ammenda. Albanese lo ha fatto dopo aver insinuato che l’antisemitismo non era uno specifico odio verso gli ebrei ma verso i “popoli semitici” in generale e che il termine, quando fu coniato, avrebbe indicato chiunque non fosse europeo e provenisse dal Medio oriente. Una relatrice speciale dell’Onu non è tenuta a essere filologa. E’ tenuta, però, a non usare la storia come materiale di scarto per una tesi già decisa. Il lessico dei diritti umani vive di distinzioni: tra occupazione e genocidio, tra critica di un governo e odio di un popolo, tra analogia e inversione. Quando quelle distinzioni vengono smussate si ottiene un vocabolario che può dire tutto e quindi non dice più nulla.
Sarebbe stato bello se la sua fitta schiera di fan avesse gioito per le scuse seguite a un simile passo falso. Invece no. Alla Albanese perdonano tutto, anche una simile topica morale e politica. Nel grande racconto già confezionato che è il pro Pal, l’antisemitismo deve restare un concetto elastico, talmente elastico che nessun Ddl possa normare, pronto invece ad assorbire ogni critica a Israele e a respingere ogni accusa di pregiudizio. Se il termine torna a significare ciò che ha sempre significato – odio verso gli ebrei in quanto ebrei – l’edificio retorico perde un mattone. Meglio allora che la terra resti piatta.