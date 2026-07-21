La tradizione dei moduli di schedatura del turismo sionista

E in effetti i moduli di schedatura online, proprio per la loro sollecitudine verso gli ebrei in vacanza, possono destare qualche sospetto, nel nostro mondo così disabituato alla generosità disinteressata: dietro a ogni gesto gratuito, siamo inclini a pensare, c’è sempre una fregatura nascosta, una clausola illeggibile. Perciò voglio dare questo consiglio agli albergatori che guardano con simpatia all’iniziativa e ai loro volenterosi aiutanti: è sempre meglio puntare sull’adesione spontanea della clientela. “A metà di maggio comparve un modesto annuncio in bacheca: vi si diceva che tutti gli ospiti ebrei dovevano registrarsi al Dipartimento sanitario, entro e non oltre la fine del mese”. (…) “Il Dipartimento sanitario ora sembrava un ufficio del turismo, tappezzato di manifesti: Il lavoro è la nostra vita. L’aria in Polonia è più limpida. Veleggiare sulla Vistola. Le zone in via di sviluppo hanno bisogno di te. Venite a conoscere la cultura slava. Questi e altri slogan decoravano le pareti” (Aharon Appelfeld, Badenheim 1939).