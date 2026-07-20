Il caso della schedatura online del "turismo sionista" in Italia. Delrio: "Sono liste di proscrizione"

Nel questionario online si chiedeva non solo di segnalare se la presenza del turismo sionista fosse legata a "turismo di decompressione di soldati sionisti", "compravendita", "eventi/legami istituzionali" o "altro", ma anche di specificare la località chiedendo di dare "possibilmente più dettagli possibile per il luogo". Mentre per "la finestra temporale basta anche la stagione o l'anno, specialmente se si parla di eventi passati o che si sono ripetuti più volte nella stessa stagione". Ovviamente quanto successo ha suscitato un'indignazione generale. Dal presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, che ha detto "che stiamo tornando agli anni Trenta, alla caccia all’ebreo”, all'associazione Due Popoli Due Stati, secondo cui si tratterebbe di "una raccolta organizzata di informazioni" che, pur dichiarando di non profilare nessuno per nazionalità o religione, mantiene "una natura discriminatoria e intimidatoria". Fino alla condanna di Sinistra per Israele dell'esponente del Pd Emanuele Fiano.