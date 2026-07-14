Il boicottaggio di Israele ora passa da Ostuni: "No al resort Four Seasons: è una forma di colonizzazione"

Chi si oppone ai 49 edifici previsti dal Four Seasons punta il dito contro gli investitori israeliani della Omnam Investment Group che supportano il progetto da cento milioni per la Costa Merlata. E questo per il segretario regionale di Rifondazione comunista Sabino De Razza significa solo una cosa: “E’ una forma, anche se vogliamo indiretta, di colonialismo israeliano di cui non si capisce la finalità”, dice al Foglio. Ma non è l'unico a pensarla così. Per sabato è stata indetta una manifestazione dal titolo “Parole e Musica per fermare la colonizzazione delle coste e gli investimenti di Israele” a cui prenderà parte anche il Comitato di Brindisi “contro il genocidio del popolo palestinese, contro il riarmo, per la pace”. Il luogo di ritrovo è nell'area del parcheggio di Creta Rossa Mogale, sulla costa di Ostuni. Tra gli ospiti ci sarà anche Tony La Piccirella, referente della Global Sumud Flotilla. “Si tratta di un avvio di colonizzazione del territorio pugliese perché negli ultimi anni c’è una forte attenzione per questi posti da parte di grandi società finanziarie con sede in Israele. Hanno già acquistato un paio di palazzi storici a Bari, c’è un altro tentativo in corso in Salento e ora a Mogare”, sostiene De Razza: “Queste cose vanno denunciate perché non si capisce quale sarà il pubblico finale di questi resort. Sarà un'area interdetta alle persone del luogo, potranno andare solo i ricchi".