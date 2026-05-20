Una distopia bolscevizzante in nome del benessere collettivo. Il caso dei dehors di Capri

Come tutte le persone dal sonno agitato, in un guazzo di sudore mi dimenavo domandando a mezza bocca cosa fosse mai questo benessere collettivo, se non la somma degli interessi privati che tuttavia vedevo calpestati davanti ai miei occhi. Di soprassalto, però, mi sono accorto di essere già sveglio; non stavo sognando, stavo solo leggendo sul giornale delle notizie che arrivavano da Capri. Scoprire che questa distopia bolscevizzante non fosse un incubo, bensì la realtà dei fatti, mi ha immediatamente rassicurato: infatti ero sicuro di avere mangiato leggero.