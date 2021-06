Agenda Michetti. Pillole dal programma del candidato sindaco di Roma

"Il decoro è la chiave", ci dice il professore di Diritto degli Enti Locali scelto dal centrodestra per la corsa al Campidoglio. E poi: sicurezza e trasporti e grandeur, in linea "con la Roma dei Papi e dei Cesari". Dal Tevere in giù

Ancora non si vede, ma c’è. Il programma di Enrico Michetti si nasconde dietro alle piccole tessere di storia romana dispensate al microfono: a “Radio Radio”, ieri mattina, il candidato sindaco di centrodestra parlava infatti del biondo Tevere come dell’ultima meraviglia trascurata (e pensare che negli anni Cinquanta, ha detto, i bambini imparavano a nuotare nelle sue acque, per non dire di quando i bastimenti carichi di spezie percorrevano a ritroso il suo corso). E ora il professore di Diritto degli Enti Locali vorrebbe vedere valorizzato il fiume come “nelle grandi capitali europee”. È insomma “in fase di definizione”, il programma di Michetti (che andrà poi armonizzato con quello della coalizione). E tutti cercano indizi dietro agli excursus sulla Roma dei Cesari e sulle epoche in cui (vedi ai tempi di Napoleone, ha detto il candidato a “Radio Radio”), alla sua eredità ci si ispirava.