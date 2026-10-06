Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sui primi due articoli

Nel primo articolo del ddl, al Senato, sono state inserite modifiche che hanno reintrodotto le preferenze con capolista bloccato (quelle bocciate dalla Camera lo scorso luglio) e l'incremento del numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste per partecipare alla competizione elettorale da parte dei partiti non attualmente rappresentati in Parlamento (che sta facendo infuriare Alessandro Onorato e altri partiti minori). Domani, stesso iter sull'articolo 3. È invece atteso per giovedì il voto finale sulla legge elettorale, su cui le opposizioni hanno formalizzato ieri la richiesta di voto segreto.