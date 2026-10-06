PoliticaA Montecitorio
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Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sui primi due articoli
La maggioranza approva la fiducia al governo con 226 sì e 147 no sul primo articolo e con 227 sì e 149 no sul secondo. I due testi introducono le preferenze con i capilista bloccati e l'aumento delle firme da raccogliere. Domani si voterà il terzo, mentre l'approvazione finale è prevista per giovedì
6 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 15:57
Foto LaPresse
Nessuna sopresa, la maggioranza tiene. Nel primo pomeriggio di oggi la Camera ha votato e confermato la fiducia al governo posta sui primi due articoli della legge elettorale. Alla prima chiama per il primo articolo, l'Aula contava 376 deputati presenti. Tra di loro sono stati 373 votanti, 3 astenuti. I voti a favore sono stati 226, i contrari 147. Nel pomeriggio, alla chiama per l'articolo due i sì sono stati 227, i no 149 no e tre astenuti.
Nel primo articolo del ddl, al Senato, sono state inserite modifiche che hanno reintrodotto le preferenze con capolista bloccato (quelle bocciate dalla Camera lo scorso luglio) e l'incremento del numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste per partecipare alla competizione elettorale da parte dei partiti non attualmente rappresentati in Parlamento (che sta facendo infuriare Alessandro Onorato e altri partiti minori). Domani, stesso iter sull'articolo 3. È invece atteso per giovedì il voto finale sulla legge elettorale, su cui le opposizioni hanno formalizzato ieri la richiesta di voto segreto.
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