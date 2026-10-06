La scomparsa della lotta di classe ci dice molto sulla crisi delle sinistre e sulla forza segreta del populismo globale

Si dice che le sinistre globaliste hanno voltato le spalle al popolo, hanno dimenticato le regole della lotta di classe, hanno sepolto le vecchie ideologie di stato e di partito abbracciando forme estreme di liberismo e di individualismo, e che per questo perdono il consenso tradizionale. Questa cosa viene ripetuta ogni giorno, è un mantra, una filastrocca consolatoria. Basta, si crede, recuperare il vecchio canone socialista, magari mescolandolo con nuove teorie e pratiche dei diritti individuali e sociali, ed ecco che la casa in Spagna, la scuola in Francia, la salute in Italia, il sistema fiscale negli Stati Uniti (tax the rich), ecco che tutto torna nell’ordine normale della battaglia contro le diseguaglianze e le pratiche di dominio sociale.

Il nuovo modello è il comunitarismo dei socialisti americani, la disponibilità a grandi battaglie di socializzazione contro la minoranza dei ricchi e contro feticci come la disumanizzazione tecnologica, la nuova povertà del e nel lavoro, l’ingiustizia sociale nella distribuzione dei servizi essenziali. Sarà. Si può anche pensare, specie a osservare il trend maligno che regge le sorti della sinistra nel mondo contemporaneo, che sia vero precisamente l’opposto. Sono le classi popolari che hanno consumato e rigettato l’esperienza dello statalismo, della rappresentanza di partito, e cercano altrove e in altri modi la chiave della loro soggettività sociale, hanno cambiato timbro di voce, modello e scala dei loro criteri di giudizio.

la lotta di classe con tutta la sua attrezzeria politica e sindacale fa parte di un ciclo di “fine della storia” ormai decisamente esaurito. Questa a occhio e croce la forza segreta del populismo globale. Se gli elettori cosiddetti populisti o sovranisti votano Trump o Vance a Detroit e in Pennsylvania, addirittura la famiglia Bolsonaro a San Paolo e a Rio de Janeiro, Le Pen nel nord industriale e minerario, il decapitatore di Keynes Milei con tutta la sua motosega, Farage nelle Midlands nella sua improbabilità antiestablishment, Abascal con il mito dell’identità, Alice Weidel e Ulrich Siegmund come testimonial del völkisch, ma anche in contesti e periodi diversi un Grillo o una Meloni, così come cominciarono a votare un Berlusconi a Mirafiori la bellezza di trentadue anni fa, e prima ancora avevano accettato i modelli di capitalismo popolare della signora Thatcher e la forte retorica anticomunista di Reagan, è perché. Questa a occhio e croce la forza segreta del populismo globale.