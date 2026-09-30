Gli amici di Marina B. disertano la festa del Cav. voluta da Tajani. Francesca Pascale: “Circo indecoroso”

In Campania i dissidenti chiamano “farsa” il congresso di Martusciello, alleato di Tajani, e lo trascinano davanti ai probiviri. E lunedì a Reggio Calabria è diventato deputato Fabio Roscioli, avvocato della famiglia Berlusconi e candidato di Occhiuto, due settimane dopo che Tajani aveva ammonito che fare il deputato non deve essere un obiettivo. Fino alle parole di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, appena pochi giorni fa: “Oggi credo che sia giusto che Antonio condivida il nostro movimento anche con le forze più giovani”. Di questo passo Tajani sta per essere trasformato nel capro espiatorio, la vittima su cui vengono caricati tutti i peccati della comunità, compresa la festa postuma per il Cavaliere, e la cui uccisione (o spedizione nel deserto) serve a far ritrovare l’unità al gruppo. Un rito antico e di inconsapevole gravità cannibalesca. Chi ama i classici ricorderà inoltre che in primavera quattordici senatori su venti avevano congedato il capogruppo Gasparri, sostenuto da Tajani, per sostituirlo con Stefania Craxi, figlia di Bettino e amica d’infanzia di Marina. Nel Vangelo di Matteo a seminare la zizzania è il nemico, di notte, mentre gli altri dormono. E con la stessa discrezione notturna, a sentire Tajani, qualcuno la sparge adesso in Forza Italia. Dice Raffaele Nevi, deputato spiritoso, uno di quelli che a Tajani vuole bene: “La zizzania è la risorsa di chi non affonda il colpo”. Perché la zizzania, a guardarla bene – ed è forse questo che intendeva Tajani, uomo dall’apparenza mite ma capace di insospettabili risorse – è l’arma di chi non ha armi. E’ il vorrei ma non posso della politica, il coltello che si ferma a metà della lama, lo strumento di chi detesta il capo senza la forza o più semplicemente i voti per rovesciarlo. Chi può colpire colpisce, gli altri mugugnano. “Cioè seminano zizzania”, dice Gasparri. Il che significa che la zizzania in sé fa pochi danni. Stordisce, annebbia la vista, provoca emicranie, proprio come il loglio dei botanici, ma raramente abbatte. Vale piuttosto come termometro, e quello di Tajani segna febbre. Il ministro degli Esteri avrebbe forse voglia di scrollarsi tutto di dosso e fare come Matteo Salvini, che ieri ha annunciato il congresso nazionale della Lega per il 24 e 25 ottobre. E infatti allude, Tajani. Il guaio è che non può. La famiglia di Salvini sono i militanti, gente che si tessera, vota, applaude e all’occorrenza fischia, mentre la famiglia di Tajani è una famiglia vera, con un cognome che sul simbolo del partito campeggia più grande del simbolo stesso. Marina e Pier Silvio ai congressi non si candidano, ma il nome del partito lo posseggono per legato testamentario. E allora a ciascuno la sua erba cattiva. Il padrone della parabola suggerisce di non sradicarla. Il falò è rinviato alla mietitura (Matteo 13,29). Si spera solo che rimanga del grano.